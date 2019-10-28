Başkan Çaylı'dan 29 Ekim mesajı

Belediye Başkanı Zeki Çaylı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük vazifemizdir. Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacak ve daima ileriye taşıyacağız.”

Başkan Çaylı mesajına devam ederek, “Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 96. Yıldönümünü kutlar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor; bu uğurda canlarını veren tüm Şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyorum” dedi.