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Başkan Çaylı'dan Anneler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Çaylı mesajında şu görüşlere yer verdi ; “Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Annelerimize yılın bir günü değil, ömrümüz boyunca minnet borcumuzu olduğunu asla unutmamalıyız. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kutsalı ve en kıymetlisidir.


Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle üzerimde büyük emeği olan annemi, eşimin annesi ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı ve rahmete anıyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. “dedi.

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