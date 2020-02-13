Başkan Çaylı'dan Elif Köse'ye ziyaret

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Çaylı ve Köse , belediye olarak yapılan hizmetlerden bahsederek yerel yönetimler üzerine de bir süre sohbet ettiler. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı , Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye çalışmalarında başarılar dileyerek, Yenice'ye ait olan ürünlerden oluşan çanta hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse , Başkan Çaylı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve Safranbolu'ya ait ürünlerden oluşan hediye takdiminde bulundu.