Başkan Çaylı'dan Engelliler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi.Çaylı, engelli kardeşlerimizin yılda 1 gün değil, her gün hatırlanmaları gerektiğinin altını çizdi ve Yenice'deki altyapı çalışmalarını düzenlerken engellilerin de düşünülerek dizayn edildiğini belirtti.

Çaylı, " Bugün vesilesi ile tüm engelli vatandaşlarımızın ‘Dünya Engelliler Gününü' kutluyorum " diyerek sözlerini tamamladı.