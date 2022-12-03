Başkan Çaylı'dan Engelliler Günü mesajı

Başkan Çaylı mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplumsal bilincin artmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir gün. Engelli bireylerimiz yaşadığımız toplumun değerli birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizlerde Yenice Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat, daha mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için yapılması gerekenler hepimizin ortak görevidir. Hepimiz birer engelli adayı olduğunu unutmadan yaşamalı, engelli kardeşlerimize elimizden geleni yapıp, onlar için engelleri ortadan kaldırmalıyız.

Her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum.”

dedi.