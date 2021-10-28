Başkan Çaylı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Belediye Başkanı Zeki Çaylı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve büyük bir iman gücü ile mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük vazifemizdir. Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacak ve daima ileriye taşıyacağız. Bu nedenle yakaladığımız gelişme ivmesini koruyarak, yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye'sini elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, yurt içindeki ve dışındaki bütün vatandaşlarımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum “ dedi.