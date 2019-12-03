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Başkan Çaylı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Çaylı, Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 -13 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi. Çaylı, engelli kardeşlerimizin yılda bir gün değil, 365 gün hatırlanmaları gerektiğinin altını çizdi ve Yenice'deki altyapı çalışmalarını düzenlerken engellilerin de düşünülerek dizayn edildiğini belirterek, "Bugün vesilesi ile tüm engelli vatandaşlarımızın ‘Dünya Engelliler Gününü' kutluyorum " dedi.

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