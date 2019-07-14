Başkan Değirmenci : “Bu vatan sahipsiz değildir”

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin üçüncü yıldönümü ve ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Değirmenci mesajında, “15 Temmuz'un sadece bir darbe kalkışması olmadığını, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın hiçbir ülkesi böylesi bir ihanete, böylesi alçak bir düşmanlığa maruz kalmamıştır. Bizim silahlarımızı bizlere yani bu ülkenin evlatlarına doğrultan hastalıklı zihniyet, vatanımızı işgal ederek, Türkiye'yi uluslararası karanlık güçlerin oyuncağı ve piyonu haline dönüştürecekti. Hamdolsun ki, milletimizin yüzyıllardır damarlarında taşıdığı o asil kan, bağımsızlığımızın kirli ellerde lekelenmesine izin vermemiştir. O gece, FETÖ'ye ve onların üst akıllarına karşı, bir bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Türkiye düşmanlarına hayatları boyunca unutamayacakları sağlam bir ders verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu vatan kolay kazanılmadı sözü 15 Temmuz'da bir kez daha vücut bulmuştur” ifadelerini kullanan Değirmenci “Nice canlarımız kanlarıyla bu toprakları yine sulamıştır. Tıpkı yüzyıl önce Kurtuluş Savaşındaki gibi geri dönmeyi düşünmeyen yiğitlerimiz, bir gül bahçesine girer gibi şehit olmuşlardır. O dökülen kanlar, bu ülkenin topraklarının kutsallığına kutsallık katmıştır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnettarlığımızı sunuyorum” dedi.

“Bu vatan sahipsiz değildir”

15 Temmuz'daki milletimizin direnişiyle birlikte tüm dünyanın Türkiye üzerindeki emellerini, hedeflerini ve tuzaklarını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kaldığını kaydeden Genel Başkan Değirmenci, “Şairin dediği gibi âlemde şer bitmez, bizde er tükenmez. Karanlık odaklar yazdıkları senaryoyu istedikleri kadar oynasınlar. Bu ülkeye göz dikenlerin gözünü oyacak bir Hak-İş ve Özçelik-İş yılmaz bir nefer olarak milletin yanındadır. Nasıl ki o gece ve sonrasında bu ülkenin yerli ve milli kurumları olarak, hainlere geçit vermediysek, yine hainlere karşı nöbette ve uyanık olduğumuzu herkes bilsin. O nedenle bu vatan sahipsiz, bu millet kimsesiz değildir” ifadelerine yer verdi.