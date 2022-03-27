Başkan Değirmenci yeniden aday olduğunu açıkladı

Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası Adana Şubesinin 10.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla bölgeye giden Genel Başkan Değirmenci, burada kendisine destek açıklaması yapan şube ve bölge başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.Yapılan görüşmede sendikanın faaliyetleri, son dönemdeki gelişmeler ve gelecekte yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda yeni döneme ilişkin tek tek söz alarak görüşlerini açıklayan şube ve bölge başkanları ve yöneticileri, sendikanın önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan Genel Kurulu öncesi, mevcut Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin, temsil ettikleri tüm üst kurul delegeleriyle koşulsuz yanında olduklarını ifade ettiler.

Destek açıklamalarının ardından söz alan Değirmenci, “Bu teşkilatın bel kemiği olan Çorlu'dan İskenderun'a kadar, 260 delegenin 196'sını temsil eden bu teşkilat, eğer bu dönem de Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanı olarak kalmamı istiyorsa, ben de sendikamızın 15. Olağan Genel Kurulunda aday olduğumu sizlerin huzurunda açıklıyorum” ifadelerini kullandı.