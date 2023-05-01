Başkan Değirmenci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.'ye (KARDEMİR) 600 işçi alım yapılmasına yönelik müjdesi için büyük mutluluk duyduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

Genel Başkan Değirmenci, KARDEMİR'e alınacak olan 600 işçi ile ilgili açıklamalarda bulunu. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sendikamızın can damarlarından olan KARDEMİR'e 600 işçi alımı yapılmasına yönelik müjdesi, bizlere adeta ilaç gibi geldi” diyen Değirmenci, “Bugüne kadar gerek KARDEMİR'deki üyelerimizden gerekse bölge halkından KARDEMİR'e işçi alımı yapılması yönünde yoğun bir talep vardı. Bu işçi alımıyla hali hazırda KARDEMİR'de alın teri akıtan üyelerimizin hem yükü bir nebze de olsa azalmış olacak hem de bölgedeki insanlarımızın evlatları iş sahibi olup evine ekmek götürebilecek, hatta kimisi bu iş sayesinde artık yuva kurabilecek. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımızın müjdesi bizleri daha da mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı.

Değirmenci, “Bu müjdenin hemen üzerine ikinci bir müjdeli haberi de KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Bayraktar'dan beklediğimizi ifade etmek istiyorum. KARDEMİR Toplu iş sözleşme sürecinde Sayın Bayraktar ile birlikte değerlendirmeye alıp masaya yatırdığımız 'KARDEMİR'de çalışan üyelerimizin emekli olmaları halinde çocuklarının üyelerimizin yerine işe başlatılması' konusunda da ikinci bir müjde bekliyoruz ve bu uygulamanın 600 işçi alımı içerisinde hayata geçirilmesini umut ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Yatırım, üretim, istihdam, ihracat' odaklı büyüme stratejisine her daim destek verdiklerini belirten Değirmenci, “Bu yönde atılan adımları sevinçle karşılıyoruz. Dünya devi ülkelerde artırılan faize paralel olarak, yine o ülkelerdeki devasa şirketlerin, firmaların işçi çıkarmasına neden olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın faiz artırmak yerine, üretim ve istihdam odaklı bir vizyon ortaya koymasını memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle 600 işçi alımıyla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, işçi alımı için birlikte çalışma yaptığımız KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve çalışma arkadaşlarına, sendikamız Özçelik-İş, Karabük teşkilatımız ve bölge halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.