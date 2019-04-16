Başkan Elif Köse öğrencileri ağırladı

Dr. Sabri Ülgener Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 10. Sınıf öğrencileri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Başkan Köse, “Güne geleceğimizin teminatı, yarınımızın doktor, hemşiresi, öğretmeni, bakanı, başbakanı olacak, enerji dolu çocuklarımızla başlamak çok güzel. Her birinde ayrı bir ışık var. Ben çocuklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine İlçemizin eğitim öğretim alanında oldukça iyi bir konumda olduğu hepimizin malumu. Bu nedenle imkânlarımız doğrultusunda çocuklarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile değerli öğretmenlerimizi ve evlatlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Bilişim Teknolojileri Öğrencilerinden oluşan 12 kişilik gurup daha sonra belediyedeki çeşitli birimleri ziyaret ederek bilgi aldılar.