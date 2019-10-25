Başkan Ertuğrul'dan Karabükspor'a moral yemeği

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karademir Karabükspor yönetimi ve futbolcularla bir araya gelen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, takıma moral yemeği verdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçı öncesi Kardemir Karabükspor'a moral ve motivasyon yemeği verdi. Eflani Merkez Barış Efe Parkında verilen yemeğe Karabükspor'un As Başkanı Serdal Acar, Basın Sözcüsü Kerem Demir, Futbol Şube Sorumlusu Sabir Yavuz Karaozan, futbolcular, teknik heyet ve bazı yöneticiler katıldı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul yemeğin ardından yaptığı konuşmada, “Bugün Karabükspor yöneticilerimizi, hocalarını ve futbolcu kardeşlerimizi ilçemizde misafir ettik. Kulübün sıkıntılarını, maçları ve geleceğini konuştuk dertleştik. Maddi ve manevi en çok desteğe ihtiyaçları olan bu dönemde de yanlarında olacağımızı belirttik. Önümüzdeki dönemde başarılar diledik ve maçlarını tribünden izleyerek yanlarında olacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Kerem Demir ise Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a takıma moral amaçlı verdiği yemek daveti için teşekkür ederek, “Çoğu zaman Eflani'den maçlara araç kaldırıyoruz. Başkanımıza nazik daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederken, aynı duyarlılığı diğer belediyeler ve mülki idarelerden de bekliyoruz” dedi.