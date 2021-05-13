Başkan Kassanov'dan Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Kassanov, “Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği kutlu bir ayın sonunda bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı ve aile büyüklerimizi sevindirerek, ahirete göç edenleri rahmetle yad ederek, onlara hayır ve duada bulunalım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan milletimizin huzuru olsun. Bu duygu ve düşüncelerle korona virüs salgını ve diğer sorunlarla mücadele ettiğimiz, daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız olan bu dönemde Türk dünyasının, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bayramımızın İslam alemine ve 77 yıldır vatanından uzak, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türk milletimize huzur, barış, mutluluk getirmesini ve halkımıza yönelik yapacağımız çalışmalarda kolaylıklara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”