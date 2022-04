Başkan Köse 3.yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Köse yayımladığı mesajında, “3 yıl önce bugün, sevgili Safranbolulu hemşerilerimin güveni, desteği, inancı ve en önemlisi sevgisi ile bu güzel ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı seçilerek, göreve başladım. İlk günkü azim ve inançla çalışıyor, üretiyor, Safranbolu için en iyiyi, en güzeli yapmaya gayret ediyoruz. 3 yıldır halkımızla iç içe, her daim istişare ederek, 7'den 70' ayrım yapmadan her kesimin fikrini alarak Safranbolu'ya hizmet sevdamıza devam ediyoruz. En başından bugüne dek desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen değerli hemşerilerime, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden sonra da çok daha yaşanılır bir Safranbolu için tüm gücümüzü ortaya koymaya, her platformda geçmişin mirası Safranbolu'yu anlatmaya devam edeceğiz. Safranbolu için sizlerle birlikte çok daha güzele" ifadelerine yer verdi.