Başkan Köse, Afyon'da düzenlenen Çalıştay'a katıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Afyon'da düzenlenen Çalıştay'a katıldı.

Cumhuriyet Halk Partili tüm Belediye Başkanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda belediyeler arası koordinasyonu geliştirme ve yeni kazanılan belediyelere ivme kazandırma konusunda önemli planlamalar yapıldı. Belediyecilik anlamında çok verimli geçen Belediye Başkanları Çalıştayı'nda tüm başkanlarını Safranbolu'da düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne davet ettiğini ifade eden Başkan Köse, Safranbolu'nun gerek ülke gerekse bölge için değerli bir turizm kenti olduğunu belirtti.

UNESCO Miras Kenti Safranbolu'ya CHP'li bir belediye olarak çok şey katabileceklerini ifade eden Köse, “Turizm ve turist kalitesinin artması gerekmektedir. Bu bağlamda bizim için çok önemli olan festivalimize Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanı arkadaşlarımı Safranbolu'ya davet ediyorum. İnşallah festivalimiz bu yıl çok daha yoğun katılımlı ve farklı olacak. Yine bununla birlikte Safranbolu'nun başarısının diğer CHP belediyelerini de mutlaka olumlu yönde etkileyecektir. Bu yüzden de desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Çalıştay süresince pek çok belediye başkanı ile karşılıklı istişarede bulunma fırsatı yakaladığını belirten Başkan Köse, olumlu geri dönüşlerin olduğunu kaydetti.