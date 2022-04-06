Başkan Köse, “Bu yıl ki safran hasadında hedefimiz 500 gram”

5 dekarlık alanda dikimi yapılan ve ‘dünyanın en pahalı baharatı' olan safran bitkisinden 500 gram ürün beklediklerini belirtti.

Safranbolu Belediyesi geçtiğimiz yıl kendilerine ait seralarda 2.5 dekarlık alanda dikimi yapılan safran bitkisinden 200 gram ürün elde etmişti. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabilen safran ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Elif Köse,

safranların şu anda yavrulama döneminde olduğunu, ikinci hasadın ise önümüzdeki Ekim ayında yapılacağını belirterek, “ Bu yıl ki hasatta hedefimiz 500 gram. Bir safran dikiminden sonra 3 hasat gerekiyor. Üçüncü hasadımızı da Ekim 2023'te yapacağız. Böylece elde ettiğimiz safranın gramajı her yıl artacak. Daha sonra yeniden safran dikeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar ürettiğimiz safranları, Safranbolu kıtırımızın üretiminde ve fuarlara götürerek tanıtımda kullandık. Daha çok ürettiğimizde satışına da başlayarak, gelir elde eder durumda olacağız” dedi.