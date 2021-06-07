Başkan Köse: “Bu yıl turizmden beklentiler yüksek”

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği başladı.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başladığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'da bu yıl turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl salgının turizm sektörünü de etkilediğini ifade eden Başkan Köse, "Bütün turizm kentleri gibi biz de maalesef turiste hasret bir dönem geçirdik. Yeni dönemde inşallah turistleri Safranbolu'ya bekliyoruz" dedi.

Başkan Köse, belediyenin sivil toplum kuruluşlarıyla Safranbolu turizminin gelişmesi ve daha fazla kitleye ulaşılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Safranbolu Turizmciler Derneği ile ilçeye benzeyen kentlere ziyaretler yaparak benzer sorunlara çözümler bulmak üzerine çalışıyoruz. Safranbolu tanıtımına katkıda bulunacağını düşüncesiyle turizm konusunda uzman kişileri ilçede ağırlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda Safranbolu Turizmciler Derneği ile Safranbolu'nun turizmle ilgili problemlerini masaya yatırdık. Ortak çalışmalar yapmaya başladık. Buradaki hizmetin kalitesi ve buraya alım gücü yüksek turistin gelmesi, birbirini besleyen şeyler. Esnafın daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunarak gelirini yükseltmesini istiyoruz. Amacımız sayı olarak çok fazla olmasa da nitelikli ve alım gücü yüksek turistin dikkatini Safranbolu'ya çekmeye çalışmak" şeklinde konuştu.