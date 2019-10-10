Başkan Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı

Göreve geldiği süreden itibaren hem vatandaşlar hem de belediye çalışmaları ile yakından ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Esantepe Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı ve yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Köse yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Safranbolu için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse; “Tek amacımız bu güzel kente ve yaşayanlarına en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilmek. Bu anlamda Müdürlüklerimiz daha önceden tespit edilen ya da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmekteler. Ben her birine ayrı ayrı gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.