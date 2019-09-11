İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse çalışmaları inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yol yapımından kaldırım yenilemeye, sosyal projelere kadar pek çok çalışmayı yakından takip ediyor.


Başkan Köse, yapımı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Musalla Mahallesi Yunus Emre Mevkisi ile Safranbolu aile mezarlı arkası bağlantı yolunda da incelemelerde bulundu.


Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin'den bilgi Köse, "2 bin metre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Burada amacımız uzun süredir büyük bir problem olan Tarihi Çarşı bölgemizdeki trafiği rahatlatmak. Bununla birlikte hem yerli ve yabancı misafirlerimizin hem de Safranbolulu vatandaşlarımızın kullanacakları ve Tarihi Çarşı bölgesine daha kısa sürede ulaşabilecekleri bir güzergahı da tabela ve yönlendirmeler ile destekleyerek faaliyete geçireceğiz" dedi.


Safranbolu için var güçleri ile çalışmalara devam edeceklerini hatırlatan Başkan Köse, ekiplerin 7/24 anlayışı ile görev başında olduklarını, el birliği ile Safranbolu'yu, Safranbolulularla birlikte çok daha yaşanılır bir kent haline getireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.