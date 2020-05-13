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Başkan Köse çocuklarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 11.

00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi sonrası 0-14 yaş grubu çocuklarla buluştu.


Çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra hikaye kitabı dağıtan Köse, "Çocuklarımızla parklarda, bahçelerde, meydanlarda buluştuk. Hem biraz sohbet ettik hem de kendilerine evde kaldıkları süre içerisinde okumaları için kitap hediye ettim. Çocuklarımızın paha biçilemez mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Sabredin çocuklar, sabredin gençler. Güzel günlere inanın az kaldı. Lütfen sosyal mesafe, izolasyon ve maske tedbirlerini elden bırakmayalım" dedi.

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