Başkan Köse: “Dijital kanallarla hizmet vermeye devam edeceğiz”

Köse, Safranbolu Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında her hafta farklı konu ve uzman konukların yer aldığı programda araştıran, geliştiren öğrenen bir Safranbolu için sorular soracak.

Sosyal medya üzerinden gerçekleşecek canlı yanında vatandaşlar da uzman konuğa sorular sorabilecek. İlk canlı yayın, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya ile korona virüs hakkında soruların yer alacağı 28 Kasım Cumartesi saat 20.30'da gerçekleşecek.

Sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştiren Safranbolu Belediyesi, dijital ortamdan sosyal hayatı desteklemeye başladı. Başkan Köse'nin her hafta farklı bir konuyla alanında uzman konukların katılacağı canlı yayınlarda, göğüs hatalıklarından psikolojik desteğe, dijital dönüşümden, uzay bilimlerine, sanattan müziğe kadar birçok konu ve konuk yer alacak.

İnternet ve teknolojiyi doğru kullanarak, gerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, gerekse sosyal hayatı desteklemek üzere internet üzerinden hizmetleri evlere aktaracaklarını belirten Başkan Köse, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, vatandaşımıza hizmet vermemizi sınırlandırsa da dijital kanallarla hizmet vermeye devam edeceğiz'' dedi.