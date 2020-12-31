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Başkan Köse emekli olan personellere plaket takdim etti

Safranbolu Belediyesi’nde 2019-2020 yılları arasında emekliliğe ayrılan personellere, Belediye Başkanı Elif Köse, teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Safranbolu Belediyesi'nde 2019-2020 yılları arasında emekliliğe ayrılan personellere, Belediye Başkanı Elif Köse, teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.


Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü'nün hazırladığı törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Metin Yıldırım, belediye daire amirleri ve emekli olan 15 personel katıldı.


Köse, Safranbolu'ya vermiş oldukları hizmetlerden dolayı, emekli olan personellere hem şahsı hem de Safranbolu halkı adına sonsuz teşekkürlerini sunarak, “Çalışma hayatı stresli ve yoğundur, ailenize fazla zaman ayıramadığınız zamanlar olmuştur. Şimdi yeni bir hayatın başlangıcındasınız, ailenize, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Emeklilik hayatınızın aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Bizleri de unutmayıp ziyaretimize gelmenizden memnuniyet duyarız. Her zaman sizlerin tecrübeleri bizler için yol gösterici olacak" dedi.

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