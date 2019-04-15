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Başkan Köse, esnaf duası ile çalışmalarına başladı

Safranbolu Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen pazartesi duasına katılarak çalışmalarına başlayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse “Tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen pazartesi duasına katılarak çalışmalarına başlayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse “Tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.


Safranbolu Sanayi Sitesi'nde geleneksel hale gelen pazartesi duaları devam ediyor. Haftanın ilk günü esnafın dua etmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Köse, “Esnafımızla birlikte yeni bir haftaya başlangıç gününde hem sanayi esnafımız ile sohbet etme hem de haftaya dualarla başlama imkanımız oluyor. Bu vesile ile ilçemizde bulunan tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.


Başkan Elif Köse duanın ardından esnaf ile bir süre daha sohbet etti.

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