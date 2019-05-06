Başkan Köse esnaf duasında esnaflarla bir araya geldi

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek her pazartesi yapılan esnaf duası Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile devam etti.

Başkan Köse yapılan duanın ardından sanayi esnafı ile bir süre sohbet ederek, “Hepinize hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim. Ramazan ayının ilk gününde siz esnaflarımızla birlikte hem duamızı ettik hem de sanayi bölgemiz hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah kazasız, belasız, bereketli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bu vesile ile içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının tüm İslam alemine ve insanlığa, huzur, barış, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.