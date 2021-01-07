Başkan Köse esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Esnaf ve sokaktan geçen vatandaşla uzun uzun sohbet eden Başkan Köse, yeni yılın tüm dünyaya sağlık getirmesini dileyerek vatandaşların belediyeden beklentilerini dinledi.

Ziyaretler kapsamında Kıranköy, Köyiçi ve Esentepe bölgesinde ticaret yapan esnafı ziyaret eden Başkan Köse, esnafın yeni yılını kutlayarak belediye tarafından hazırlanan yeni yıl çantası ve 2021 yılı takvimi hediye etti.

Belediye'nin tüm yatırımlarının vatandaş yararına kullanılacağını ifade eden Başkan Köse, ‘'İmkanlarımız dâhilinde esnafımızın yanında olacağız, biz bu zor günleri elbirliği ile aşacağız ve esnafımızın yeniden yüzünün gülmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz'' dedi.