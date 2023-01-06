Başkan Köse esnafı yerinde dinliyor

Esentepe Mahallesi esnafının konuğu olan Başkan Köse, onlarla uzun süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Özel kentimize hizmet sunarken, Katılımcı Belediyecilik ilkesi ile çalışıyoruz. Gerek ziyaretlerimiz gerekse Halk Günü tarzı toplantılarımızla ve Halk Masalarımızda aldığımız isteklerle hemşerilerimizin memnun olabileceği yönde icraat yapıyoruz. Onların desteklerini hissetmek ise bizlere inanılmaz keyif veriyor ve motive ediyor. Biz, birlikte güçlüyüz" şeklinde konuştu.