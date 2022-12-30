Başkan Köse, “Göreve geldiğimizde 65 milyon lira olan borç şuanda 17 milyon lira”

Başkan Köse, 2022 yılını son derece verimli geçirdiklerini belirterek, “2022 yılı bitmeden tarihe çarşıya giden yol üzerinde olan Kaya Erdem Caddesi'ni bitirdik. Bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabelaları ve rengiyle düzene girdi. Asma altında cephe çalışması bitirildi. Han arkası sokak sağlıklaştırılması cephe yenilemesi projesi var” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ‘sosyal belediyecilik' anlayışı ile hareket etmeye çalıştıklarını ifade eden Köse, bütçeyi önem ve ihtiyaç derecesine göre eşit ve yeterince adil dağıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Çankaya Parkı'nda tarihi kentte bir ilk olacak olan ‘Halkın Bakkalı' diye bir yer açacaklarını kaydeden Köse, “Halkın Bakkalı sadece Türkiye'deki kooperatiflerden özel ürünlerin alıp satıldığı bir yer olacak. Serada yetişen sebzelerimizi de minik bir manav konsepti ile Halkın Bakkalı önünde satışa sunacağız. Bu uygulamaların en önemli amaçlarından biri de üretmenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek amacıyla da yapıyoruz. Belediyelerin faaliyet gösterdiği bölgede örnek olması gerekir. Bizde üreten bir belediye olduğumuz için üretime örnek olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış Mahallesi'ndeki imar sorununun kangren olmuş bir sorun haline geldiğini aktaran Köse, “O kadar çok problemle karşı karşıya kaldık ki 10 yıldır sorunlar yumağı haline gelmiş ama çok büyük gayret sarf ederek ve titizlikle bu sorunun sonuna yaklaşıldı. Umuyoruz ki birkaç ay içinde Safranbolu'daki imar sorunu aşılacak. İmar sorununun bu kadar uzamasının sebebi, önceki yönetimin kanuna uymayan konulardan dolayıdır. Barış Mahallesi imar sorunu uzun yıllar sorunlu olup bizim çözeceğimiz konulardan olacak” diye konuştu.

“Şu an borcumuz 17 milyon liradır”

Köse, “Biz göreve geldiğimizde 65 milyon lira borçla almıştık. Şu an borcumuz 17 milyon liradır. Bütçeyi doğru kullandığımız, israf etmediğimiz ve tasarruf ettiğimiz için. Keşke ekonomik koşullar ve pandemi olmasaydı bir önceki dönemin başkanının sahip olduğu şartlara sahip olsaydım. İmardan 2017 yılında üç buçuk milyon lira gelir var. Şu an benim yıllık gelirim 700 bin lira. O imkanlar olsa biz bu ekiple bir Safranbolu daha yapardık. Ben buna inanıyorum” şeklinde konuştu.