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Başkan Köse hastaları ziyaret ederek moral verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her hafta ara vermeden devam eden hastane ziyaretlerine katıldı.


Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bayram Aydoslu, bazı idareciler ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin eşlik ettiği Başkan Köse, hastalarla uzun süre sohbet etti.


Başhekim Aydoslu'ya yakın ilgisinden dolayı teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Malumunuz arkadaşlarımız her hafta hastalarımızı ziyaret ediyorlar. Amacımız hasta ve hasta yakınlarına hem moral vermek hem de her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bu anlamda ziyaretlerimiz ara vermeden devam edecek. Onları mutlu görmek tabii ki bizleri fazlası ile memnun ediyor. Her birine ayrı ayrı geçmiş olsun diliyorum.” dedi.


Hastane yönetimi ve personeline de teşekkür eden Başkan Köse, insan hayatının önemli olduğunu, doktorların ve hemşirelerinin işinin kolay olmadığını belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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