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Başkan Köse Kardeş Şehir Skydra'nın delegasyonları ile bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Safranbolu’da bulunan Kardeş Şehir delegasyonları ile bir araya geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Safranbolu'da bulunan Kardeş Şehir delegasyonları ile bir araya geldi.


Belediye makam odasında gerçekleşen görüşmede Safranbolu'nun kardeş şehri olan Skydra Belediye Başkan Yardımcısı Akis Antoniadis ve beraberindeki heyet, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Elif Köse'ye teşekkür eden Antoniadis, "Safranbolu'da bulunmaktan ve kardeş şehir olmaktan onur duyuyoruz. Bu anlamda Skydra'nın ilk kadın belediye Başkanı olan Katerina Ignatiadou'dan Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanına selamlar ve başarı dileklerini getirdik” dedi.


Kardeş şehir delegelerini Dünya Mirası Safranbolu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Değerli başkanımıza iyi dileklerinden dolayı teşekkür ediyor, bende kendisine başarılar diliyorum. Burada bulunan başkan yardımız ve delegasyonuna da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına katılım sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.


İlerleyen günlerde kendisinin de kardeş şehirleri ziyaret etmek istediğini kaydeden Köse, misafirlere Safranbolu ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

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