Başkan Köse, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Hüseyin Avni Aksoy beraberinde CHP il teşkilatıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Safranbolu Belediyesinin çalışmalarından, projelerinden ve genel yapısından söz eden Köse, Safranbolu'nun kültürü, korumacılıktaki başarısı ve tarihini anlattı. Yoğun çalışma temposundan kendilerine vakit ayıran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'a teşekkür eden Başkan Köse, Safranbolu ve ülke adına güzel çalışmalara imza atacaklarını da söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Safranbolu'da uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partili ve daha önemlisi bir bayan Belediye Başkanı görmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek, “Safranbolu gerek Karabük, gerek Karadeniz gerekse ülkemiz için oldukça önem arz eden, ülkemizin nadide kentlerinden birisi. Gerçekleştireceğiniz projelerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. İnanıyorum ki sizlerle Safranbolu'da her şey çok daha güzel olacaktır. Başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarette CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Teşkilatı da yer aldı.