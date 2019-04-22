Başkan Köse koltuğu devretti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu Eray Müezzinoğlu'na devretti.

Vilayetler Birliği Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vilayetler Birliği Ortaokulu Öğrencileri Başkan Köse'yi ziyaret etti. Başkan Köse'yi ziyaret etti. Okul Müdürü Taner Tümay ile birlikte Makama gelen öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse makamını Eray Müezzinoğlu'na bıraktı.

Başkan Köse'ye isteklerini belirten öğrenciler, çocuk meclisinin oluşturulmasını kodlama eğitimine destek olunmasını, okul giriş çıkışlarında yayalar için düzenlemeler yapılmasını, okuma ile ilgili çeşitli teşviklerin geliştirilmesi gibi konuların faaliyete geçirilmesini istediler. Köse çocukların taleplerini dikkate alacaklarını ifade ederek, “Öncelikle Mustafa kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Belediye olarak yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın çok daha iyi koşullarda eğitim görmeleri, daha yaşanılır bir Safranbolu'da hayatlarını idame ettirebilmeleri adına var gücümüzle çalışacağız. Bu gün değerli yavrularımız ağırlamaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler Esmanur Gökmen, Yasin Can Gürbüz ve Egehan Akyürek Başkan Köse'ye kendi yaptıkları robotu göstererek çiçek takdim ettiler.