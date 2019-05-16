Başkan Köse, koltuğu lise öğrencisine devretti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Ercan Özcan eşliğinde gerçekleşen ziyarette 12. Sınıf öğrencileri Damla Yalın, Elif Korkut, Cansu Çayır, Onur Şahin ve Cemal Can İri Başkan Köse ile uzun süre sohbet ettiler. Koltuğunu Damla Yalın'a bırakan Başkan Köse, kendisinden gençlerin gözü ile sorunları dinledi. 12. Sınıf öğrencisi Yalın, okula gidip gelirken trafikle ilgili sorunların yaşandığını, oturma ve gençlere yönelik alanlarının azlığı ve Tarihi Çarşı yoluna tadilat yapılmasını istediğini söyledi.

Taleplerin mutlaka dikkate alınacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise belediye olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilere psikolojik destek sağlanabileceğini söyledi.

Gençlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatrürk'ün hayatını mutlaka incelemeleri gerektiğini ve Nutuk'u okumalarını tavsiye eden Köse, “Bu size hayal edemeyeceğiniz kadar yardımcı olacaktır. Onun hayata bakış açısı, zorluklar karşısında nasıl karar verdiği ve kararlılığı sizlere mutlaka yardımcı olacaktır. Önemli olan sadece Atatürk'ü sevmek değil, onun ilkelerine sahip çıkarak ilerlemektir” dedi.

Okumanın da önemine değinen Başkan Köse, “Bol bol kitap okuyun, hayatın her alanında faydasını göreceksiniz. Yine mutlaka hedefleriniz olsun. Mutlu ve başarılı olacağınız işe yönelin. Başarılı olacağınızı gözlerinizdeki ışıktan anlıyorum. Bu vesile ile ziyaretinizden dolayı sizlere ve Okul Müdürümüz Ercan Özcan beyefendiye teşekkür ediyor, sizlerin nezdinde tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.