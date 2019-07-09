Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi sakinleri ile buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin en eski mahallelerinden birisi olan Köyiçi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Köyiçi Meydanında yapılacak olan yeni düzenlemeler hakkında konuşulan toplantıda geçmiş yıllarda var olan ancak kaldırılan Atatürk heykelinin restore edilerek yeniden meydana konulacağı mahalle sakinlerine aktarıldı.

Toplantıya Başkan Köse'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Fatih Dökmeci, Hamdi Soykal ile Belediye İmar Müdürü Başak Dökmeci de hazır bulundu.

Başkan Köse fırsat buldukça tüm mahalleleri ziyaret edeceğini belirterek, “Bu ziyaretlerde mahallelerin sorunlarını muhtarlarımızın da hazır bulunacağı toplantılarla birebir vatandaşlarımız ile konuşacağımızı ifade etmiştik. Bu bağlamda ziyaretlerimize başladık. Bu gün Köyiçi'nde değerli mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Hem çalışmalarımız anlattık hem de bizlerden olan taleplerini dinledik. Karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz güzel bir toplantı oldu. Bununla beraber daha önce Köyiçi Meydanında bulunan ancak ne yazık ki kaldırılan Atatürk heykelinin meydandaki düzenleme ile yeniden yerine konulacağını da aktardık. Konu ile ilgili olumlu geri dönüşlerin olması bizleri mutlu etti. Bu vesile ile çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.