İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi sakinleri ile buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin en eski mahallelerinden birisi olan Köyiçi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin en eski mahallelerinden birisi olan Köyiçi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


Köyiçi Meydanında yapılacak olan yeni düzenlemeler hakkında konuşulan toplantıda geçmiş yıllarda var olan ancak kaldırılan Atatürk heykelinin restore edilerek yeniden meydana konulacağı mahalle sakinlerine aktarıldı.


Toplantıya Başkan Köse'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Fatih Dökmeci, Hamdi Soykal ile Belediye İmar Müdürü Başak Dökmeci de hazır bulundu.


Başkan Köse fırsat buldukça tüm mahalleleri ziyaret edeceğini belirterek, “Bu ziyaretlerde mahallelerin sorunlarını muhtarlarımızın da hazır bulunacağı toplantılarla birebir vatandaşlarımız ile konuşacağımızı ifade etmiştik. Bu bağlamda ziyaretlerimize başladık. Bu gün Köyiçi'nde değerli mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Hem çalışmalarımız anlattık hem de bizlerden olan taleplerini dinledik. Karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz güzel bir toplantı oldu. Bununla beraber daha önce Köyiçi Meydanında bulunan ancak ne yazık ki kaldırılan Atatürk heykelinin meydandaki düzenleme ile yeniden yerine konulacağını da aktardık. Konu ile ilgili olumlu geri dönüşlerin olması bizleri mutlu etti. Bu vesile ile çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.