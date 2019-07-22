Başkan Köse, kurs ziyaretlerine devam ediyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) yaz kursları devam ediyor.

Yabancı dilden, müziğe, popüler mutfaktan çini işlemeciliğine kadar pek çok alanda her yaş gurubuna hitap eden kurslar bir yandan devam ederken diğer yandan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kursiyerleri sık sık ziyaret ederek hem kolaylıklar diliyor hem de kurslar ile ilgili bilgiler alıyor.Aşağı Tokatlı SAKEM Şubesinde ki kursları ziyaret eden ve burada verilen popüler mutfak, tığ ve şiş örgücülüğü kurslarında incelemelerde bulunan Başkan Köse, “Yetişkininden çocuklarımıza kadar tüm kursiyerlerin burada mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Vatandaşları SAKEM'de hayatın her alanında bir şeyler bulabileceklerini ifade eden Başkan Köse, “Daha öncede söylediğim bir çocuklarımızın boş vakitlerini daha faydalı bir şekilde değerlendirmeleri adına yaz kurslarını seçmeleri bizim için önemliydi. Kursların ilerleyen günlerinde bunu kendileri de gördü. Keza büyükler içinde aynı. Hem yeni bir şeyler öğreniyorlar hem de bu kurslardan elde ettikleri bilgi ve becerileri aile bütçesine katkı sağlayacak işlere çevirebiliyorlar. Ben bir kez daha tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, kursların ara vermeden devam edeceğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.