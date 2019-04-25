İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Köse, misafir öğrencilerle yemekte buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile ilçede bulunan ve kardeş şehirlerden gelen delegasyon ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi.


Safranbolu'da bir restaurantta verilen yemek öncesi misafirlerle ilgilenen ve sohbet eden Başkan Köse verilen yemeğin ardından yaptığı açıklamada “Herkesin malumu Safranbolu'muzda güzel bir 23 Nisan geçirdik. Gerek bizim çocuklarımız gerekse kardeş şehirlerden gelen çocuklarımızın birbirinden güzel gösterilerini birlikte izledik. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramı yine çocuklarımız ile doyasıya kutladık. Bu gün de bir veda yemeğinde bir aradayız. Umuyorum buradan güzel duygularla ayrılacaklar. Bu vesile ile kardeş şehirlerden gelen başkan vekillerinden delegasyona, öğretmenlerden öğrencilere kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.