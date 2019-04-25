Başkan Köse, misafir öğrencilerle yemekte buluştu

Safranbolu'da bir restaurantta verilen yemek öncesi misafirlerle ilgilenen ve sohbet eden Başkan Köse verilen yemeğin ardından yaptığı açıklamada “Herkesin malumu Safranbolu'muzda güzel bir 23 Nisan geçirdik. Gerek bizim çocuklarımız gerekse kardeş şehirlerden gelen çocuklarımızın birbirinden güzel gösterilerini birlikte izledik. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramı yine çocuklarımız ile doyasıya kutladık. Bu gün de bir veda yemeğinde bir aradayız. Umuyorum buradan güzel duygularla ayrılacaklar. Bu vesile ile kardeş şehirlerden gelen başkan vekillerinden delegasyona, öğretmenlerden öğrencilere kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.