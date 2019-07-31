Başkan Köse muhtarları dinledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlatılan ve her ayın sonunda gerçekleşecek olan Muhtarlar Toplantısının ilkini gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi Yüzme Havuzu Tesislerinde yapılan toplantıya Başkan Köse'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan Belediye Müdür ve amirleri ile muhtarlar katıldı.

Mahalle Muhtarlarının kendi mahalleleri ile ilgili sorunları ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilettiği toplantıda konu ile ilgili müdür ya da amir gerekli notlarını aldırarak program dahilinde olanların önceliği ile ivedilikle çözümlenmesi yönünde talimat veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her ayın sonunda düzenli olarak gerçekleştirilecek olan bu toplantıların Safranbolu'da özellikle hizmet anlamında bütünlüğü sağlayacağını söyledi.

“Mahallelerimizin sorunlarını daha çabuk çözebileceğiz”

Muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Köse, Değerli muhtarlar, her birimizin ortak amacı bizlere geçmişten miras kalan bu güzel kenti gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir şekilde bırakmak, hizmet bayrağını her daim yukarılarda tutmak. Bu nedenle böylesi toplantılar ile bizlerden istenileni, mahallelerin sorunlarını daha yakından ve anında öğrenebileceğiz. Bu sayede hizmet daha da çabuk ve sizlerle istişare içerisinde gerçekleşebilecek. Ben bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan tüm muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri, eksik gördükleri hizmetleri Başkan Köse'ye ilettiler. Yaklaşık iki saat süren toplantıda karşılıklı istişarelerde de bulunuldu.