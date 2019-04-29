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Başkan Köse, öğrencilerin sorularını cevapladı

Eğitim ve öğretime büyük önem veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, TED Karabük Koleji Özel İlkokulu öğrencilerini konuk etti.


Başkanı daha yakından tanımak, Belediye görevleri ve işleyişi ile ilgili bilgiler almak üzere Başkan Köseyi ziyaret eden 3'üncü sınıf öğrencileri çeşitli sorular sordular.


Öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Köse, “Bizler sizlerin geleceği için var gücümüzle çalışıyor, yeni yeni projeler üretiyoruz. Biliyoruz ki sizler yarının mimarları, belediye başkanları, doktorları olacak bu güzel ülkeye faydalı birer insan olacaksınız. Bunun için sizlerden tek isteğimiz derslerinize adapte olmanız ve bol bol kitap okumanız. Hepinize ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyor, başarı dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

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