Başkan Köse Ramazan Bayramı'nı kutladı

Köse, mesajında, korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu bayramın çok farklı olacağını belirtti. Başkan Köse, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim belki de yaşamımız boyunca ilk kez bir bayram sabahında sevdiklerimizle sofralarda bulaşamayacak, dostlarımızı kucaklayamayacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alamayacağız. Ama bu bayramda karantina bize şunu da öğretecek; birbirimizi göremesek de gönüllerimizin bir olduğunu, birliğin beraberliğin sandığımızdan çok daha kıymetli olduğunu, küslüklerin her ne koşulda olursa olsun uzaklardan gelse de içten bir sözle sona erebileceğini. Bu bayramda belki sarılıp bayramlaşamayacağız ama büyüklerimin ellerini, kıymetli miniklerimin gözlerini sevgiyle öpüyor, tüm vatandaşlarımızı hasretle kucaklıyorum. Yeniden bir arada olacağımız nice bayramlara. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."