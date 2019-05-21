Başkan Köse, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

İftara yemeğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin, şehit aileleri, gaziler ve dezavantajlı vatandaşlar katıldı.

Oruçların açılması ve yapılan duanın ardından konuşan Başkan Köse İftar programına katılan herkese teşekkür etti. Safranbolulu hemşerileri ile aynı sofrada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Köse, “Bildiğiniz gibi ramazan ayı birlik beraberliğin, paylaşımın en yüksek seviyede olduğu özel bir ay. Böyle bir günde de sizlerle birlikte olmaktan, yemeğimizi paylaşmaktan onur duyduk. Bir kez daha sizlere ve bizimle iftarını paylaşan değerli hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, oruçlarımızın ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum” dedi.