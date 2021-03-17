Başkan Köse sıkıntı ve talepleri yerinde dinliyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında vatandaşın kapısını çalan ekiplere, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katılarak, Kirkille Mahallesi'nde bulunan vatandaşların kapısını çaldı.

Safranbolu Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini almak üzere DERMAN adıyla bir ekip kurdu. Safranbolu genelinde kapıları çalınan vatandaşlara talep şikâyet ve önerileri soruluyor, vatandaşın şahsi ve kentle ilgili şikayet ve önerileri alınarak belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor.

Mahalle sakinleri, Başkan Köse'nin kapılarını çalmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek hizmetin kapıya gelmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu belirttiler. Başkan Köse ise kendisinin ve ekip arkadaşlarının daha ulaşılabilir bir belediye olmak için talepleri yerinde almaya devam edeceklerini belirtti.

Kapılarına gidilen vatandaşlara ayrıca su tasarruf aparatı, Türk Bayrağı, Belediye'nin Altın Safran Gazetesi, mahallelere yapılan hizmet broşürü, su tasarrufu konusunda bilgilendirici broşürler ve kurabiye götürüldü.