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Başkan Köse Tarihi Çarşı esnafı ile bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, turistlerin ilgi noktası olan Tarihi Çarşı bölgesinde ticaret yapan esnafla bir araya geldi.


Başkan Köse Tarihi Çarşı'ya yeterince yerli ve yabancı turist gelmemesi nedeni ile yeni çözüm yolları arayışına girdi. Başkan Köse bundan sonra periyodik her hafta salı ve cuma günleri çarşıda bulunan belediye binasında esnafla buluşarak birlikte çözüm yolları arayacaklarını belirtti.


Esnafın kendisine ilettiği maddi sıkıntılara çözüm bulmak için haftanın iki gününü esnafla istişare toplantılarına ayıran başkan Köse özellikle Tarihi Çarşı bölgesinde faaliyet gösteren esnafın maddi olarak daha fazla zorlandıklarını belirterek, “Son bir yıldır ülkemizde ve şehrimizde hem salgın nedeni ile hem de her geçen gün alım gücünün düşmesi sebebi ile esnaflarımız ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla yerelde çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım esnafımız için elimizden geleni yapmaya çalışacağız'' dedi.

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