İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse ‘Tünel 1645' projesini yerinde inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından projelendirilen ‘Tünel 1645’ projesini yerinde inceledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından projelendirilen ‘Tünel 1645' projesini yerinde inceledi.


Başkan Köse, Koruma Bölge Kurulu tarafından eski atık su menfezi olarak tescil edilmesinin ardından asıl vazifesi yağmur sularının Akçasu Deresine drenajını sağlayan ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından projelendirilen ‘Tünel 1645' projesinde incelemelerde bulundu.


İnceleme öncesi Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köse daha sonra tünele geçti. Başkan Köse'ye incelemelerde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan, Belediye İmar Müdürü Başak Dökmeci, Mimar Ahmet Rauf Bağ eşlik etti.


Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “UNESCO Kültür Miras Listesi'nde yer alan Safranbolumuzda Osmanlı döneminden kalma han, hamam, camiler, çeşmeler, köprüler, dünyaca ünlü geleneksel evlerinin yanı sıra bu görünen kültür varlıklarının altında gün yüzüne çıkmamış, günümüze kadar ayakta kalmış değişik uzunluklarda tüneller de bulunuyor. Akçasu Deresi boyunca taş kemerler vasıtasıyla kurulan, kentin atık su giderleri ile kanalizasyon işlevlerini yerine getirmesi için yapılmış mimarlık harikası bu tüneller, birçok anıt eseri de üstünde taşıyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.