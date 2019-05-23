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Başkan Köse TÜRSAB'ın iftar programına katıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Karadeniz tarafından Karabük ve Bartın İlleri seyahat acentelerine yönelik iftar yemeği düzenlendi.


Safranbolu'da bir konakta gerçekleştirilen iftar yemeğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü temsilen Kamil Şen'in yanı sıra Karabük ve Bartın illerinde faaliyet gösteren bölge acenteleri ve basın mensupları katıldı.


İftar sonrası konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İlçemiz, ülkemizin en önemli turizm bölgelerinden birisi. Turizmle özdeşleşen Safranbolu'da kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, turizm sektörü ile de ikili ilişkiler kurmalı ve ilçemize daha çok misafiri çekmeliyiz. Bu akşam ilçemize çok daha fazla turisti nasıl getiririz gibi konuları konuşma fırsatı da bulduk. Bu anlamda temel amacı, seyahat acenteliği mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak olan TÜRSAB'a verdikleri iftar yemeğinden ve turizme katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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