İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse, vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.


Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her kandil olduğu gibi Regaip Kandilinde de kandil simidi ikramında bulunmaya devam etti. Gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Başkan Köse'ye ve personeline teşekkür etti.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ''Bizler gelenek ve göreneklerimize sahip çıkan bir milletiz ve bunları devam ettiriyoruz. Her kandilde olduğu gibi bu gün de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında vatandaşlarımızla kandilleşerek kandil simidi ikramında bulunduk. Ben bu vesile ile bir kez daha Regaip Kandilinin Vatanımıza, Milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyor, Safranbolulu hemşehrilerimin Kandillerini tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.