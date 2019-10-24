Başkan Köse, vatandaşları dinledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile bu hafta üçüncüsü yapılan Halk Günü Toplantılarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Safranbolu'daki sorunları, vatandaşların taleplerini dinlemek üzere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından başlatılan Halk Günü Toplantıları devam ediyor. Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya bazı birim müdürleri ile çok sayıda vatandan katılırken, Başkan Köse katılımcıları tek tek dinleyerek notlar aldı. Toplantı sonunda konuşan Başkan Köse, amaçlarının vatandaşlar ile bire bir görüşerek sorunları ilk ağızdan dinlemek, yine çözüm noktasında da karşılıklı istişarede bulunarak talepleri daha çabuk yerine getirmek olduğunu söyledi.

Şeffaf yönetim ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile Safranbolu Belediyesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Köse, “Halk Günü Toplantılarımızın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve halkımızın olumlu tepkileri bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Toplantıya katılan vatandaşlarımızla birlikte sorunları konuşuyoruz. İlgili birim müdürlerimiz de gerekli notları alıyorlar. Her Perşembe günü saat 14.00'da toplantılarımız devam edecek. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.