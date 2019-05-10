Başkan Köse vatandaşlarla birlikte iftar yaptı

Ramazan ayı süresi boyunca iftarda evine yetişemeyen, yerli yabancı misafirlerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin oruçlarını gönül rahatlığı içerisinde açabilecekleri iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte olan Köse, iftar öncesi uzun süre sohbet etti.

Köse, 11 ayın sultanı Ramazan ayını korumanın başkenti Safranbolu'da, Safranbolulularla birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Safranbolu Belediyesi ve hayırseverler tarafından hazırlanan iftar sofralarının ilgi görmesi ve insanların birlikte oruçlarını açmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Tabii ki sadece bununla sınırlı kalmayacağız. Yine belediyemiz tarafından düzenlene organizasyonlar çerçevesinde Pazartesi gününden itibaren eski mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini canlandıracağımız, gelecek kuşaklara bu kültürü anlatacağımız mahalle iftarlarımız başlayacak. Mahalle iftarlarımızda da yine vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Ben hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların kabul olmasını niyaz ediyorum” dedi.