Başkan Köse'den başarılı öğrencilere hediye

Voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu dallarında üstün başarı sağlayan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köse, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Safranbolu'nun eğitim düzeyinde oldukça ileride olduğunu ifade eden Köse, "Belediye olarak tüm çabamız geleceğimizin teminatı olan, yarının doktorları, mühendisleri, mimarları, öğretmenleri hatta siyasetçileri olacak çocuklarımıza çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak. Bu nedenle çeşitli vesilelerle eğitim öğretime destek vermeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu gibi zor spor dallarında başarılı olan öğrencilerimizi ve Antrenörleri Hakan Köroğlu'nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başarıları ile gurur duyduğunu belirten Başkan Köse, uzun süre sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.