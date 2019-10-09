Başkan Köse'den bebek ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Köse, Yıldız, Demir, Coşkun, Yelmen ve Maden ailelerini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Köse, aileye verdiği değerle bilinen büyük bir medeniyetin bireyleri olduklarını söyledi. "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında amaçlarının ailelerin sevinçlerine ortak olmak, mutlu günlerinde de yanlarında olduklarını hatırlatmak olduğunu aktaran Köse, "İnanıyorum ki, evlatlarımızın her biri vatanımız, ilçemiz ve aileleri adına başarılı birer birey olarak yetişeceklerdir. Bu nedenle bizlere düşen görev, onlar için daha güzel, daha yaşanılır bir dünya bırakmaktır. Safranbolu Belediyesi olarak hem ilçemiz hem de gelecek kuşaklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile aramıza yeni katılan Mehmet Ali, Ömer Halis, Yakup Talha, Elif Neva, Emir ve Muhammet Ali'ye sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretler esnasında Başkan Köse'ye, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ile müdürlük personeli eşlik etti.