'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse'den belediye birimlerine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye birimlerini ziyaretine devam ediyor.


Sık sık belediye personeliyle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliğini ziyaret ederek personel ile öğle yemeği yedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Temizlik İşleri Müdürü Pekcan Hamaloğlu'nun eşlik ettiği Başkan Köse, amirlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür. Bizler de tüm belediye ailesi olarak başarılı bir ekibiz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sizlerden istediğim ortak paydamız olan Safranbolu'muz için azimle çalışmanız. Bir kez daha teşekkür ediyor, her birinize ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.