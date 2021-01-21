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Başkan Köse'den çorba ikramı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin en kapsamlı pazarı olan perşembe pazarında faaliyet gösteren pazar esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet ederek, çorba ikram etti.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile daima esnafın ve vatandaşın yanında olan Safranbolu Belediyesi soğuk kış aylarında pazar esnafının içini ısıtacak çorba ikramında bulunarak esnaftan tam not aldı.


Ülke genelinde salgının derin yaralar açtığını, bundan da en çok esnafın etkilendiğini kaydeden Başkan Köse, “Bizler, belediyemizin tüm birimleri ile başta ben olmak üzere daha ulaşılabilir bir belediye ve daha ulaşılabilir bir belediye başkanı olma yolunda esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Pandemiden en çok etkilenen esnafımızın belediye imkanları dahilinde yanlarında olmaya ve manevi olarak varlığımızı hissettirmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum'' dedi.

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